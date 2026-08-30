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BYD вернулась к росту: экспорт впервые принес китайскому автогиганту больше половины дохода

BYD вернулась к росту: экспорт впервые принес китайскому автогиганту больше половины дохода

BYD впервые за полтора года увеличила квартальную прибыль на фоне роста зарубежных продаж и высокого спроса на более дорогие модели.

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