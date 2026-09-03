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Водители Раменского высоко оценили скорость движение по ЮЛА

Водители Раменского высоко оценили скорость движение по ЮЛА

Водители рассказали 360.ru о первых впечатлениях от движения по Южно-Лыткаринской автодороге. Новая 45-километровая магистраль связала юг и восток Московской области и стала альтернативным маршрутом в обход загруженных участков МКАД.

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