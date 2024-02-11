Песков: задача интервью Путина достигнута

Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS Главная задача интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону была в том, чтобы российского лидера услышали и увидели на Западе, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.