Песков: задача интервью Путина достигнута

Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS Главная задача интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону была в том, чтобы российского лидера услышали и увидели на Западе, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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