Путин дал понять, когда и почему применит ядерное оружие

Восьмая в этом году встреча президента РФ Владимира Путина с белорусским лидером Александром Лукашенко стала новым подтверждением серьезности его слов о готовности дать жесткий ответ в случае агрессии Запада.
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