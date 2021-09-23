Командующий Северным флотом вручил государственные награды отличившимся офицерам

Сегодня в штабе Северного флота перед заседанием военного совета командующий флотом Герой России адмирал Александр Моисеев вручил государственные награды 12 отличившимся офицерам .
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