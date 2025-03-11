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Царьград

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Отражение атаки: 337 украинских дронов перехвачены над Россией за ночь

Отражение атаки: 337 украинских дронов перехвачены над Россией за ночь

На улице Домодедовская в Москве отражена атака дронов: сбито 337 беспилотников, повреждены здания. Мэр Собянин сообщил о 73 дронах, направленных на город.

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