Отрыв «Наполи» вырос до 13 очков. Команда Спаллетти выиграла 15 из 16 последних матчей в Серии А

Отрыв «Наполи» в чемпионате Италии вырос до 13 очков. Команда тренера Лучано Спаллетти дома победила «Рому» (2:1) в 20-м туре Серии А.
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