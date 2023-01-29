Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

96 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Трофимова
    Сербы- братья!Сербские болельщи...
  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...

Отрыв «Наполи» вырос до 13 очков. Команда Спаллетти выиграла 15 из 16 последних матчей в Серии А

Отрыв «Наполи» вырос до 13 очков. Команда Спаллетти выиграла 15 из 16 последних матчей в Серии А

Отрыв «Наполи» в чемпионате Италии вырос до 13 очков. Команда тренера Лучано Спаллетти дома победила «Рому» (2:1) в 20-м туре Серии А.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх