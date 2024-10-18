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В Госдуме оценили готовность северокорейских военных участвовать в СВО

В Госдуме оценили готовность северокорейских военных участвовать в СВО

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что он был бы рад видеть солдат из КНДР на передовой в зоне проведения специальной военной операции (СВО), отметив, что пока у них недостаточно опыта для помощи российским военным сообщает «Газета.

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