В Госдуме оценили готовность северокорейских военных участвовать в СВО

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что он был бы рад видеть солдат из КНДР на передовой в зоне проведения специальной военной операции (СВО), отметив, что пока у них недостаточно опыта для помощи российским военным сообщает «Газета.
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