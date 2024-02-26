Киркоров "сам себя отменил" после "голой" вечеринки Ивлеевой

По словам поп-короля, он сам устал от того, каким был в последнее время Певец Филипп Киркоров на музыкальной премии "Золотой граммофон" заявил, что сам себя отменил после "голой" вечеринки Насти Ивлеевой.
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