В России предложили программу послеродового патронажа для женщин

Первый замглавы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в интервью ТАСС заявила о необходимости запуска в России программы послеродового патронажа для женщин.
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