В "VK Видео" появится каталог китайского аниме от BiliBili

Новые серии будут выходить на отечественной площадке одновременно с мировыми релизами VK заключил сделку с китайским видеохостингом BiliBili, получив права на показ 119 аниме-проектов в сервисе "VK Видео", сообщили в компании.
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