Поставки вина из ЕС в Россию упали вдвое, наибольшее снижение у Италии

В январе 2023 года импорт вина из стран ЕС в Россию сократился вдвое, составив 6,5 тысячи тонн. Ведущие поставщики, как Италия, Германия и Испания, уменьшили объемы экспорта, в то время как Франция и Латвия увеличили свои поставки.