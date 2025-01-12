В России в 2025 году увеличены штрафы для автомобилистов: за какие нарушения и на сколько поднимутся суммы Ирэн ОрлонскаяС 1 января вступили в силу новые размеры штрафов для автомобилистов, а также в два раза сократилась скидка за оперативную оплату.