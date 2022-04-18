Юнармейцы Махачкалы поддержали российских военнослужащих, выполняющих задачи в ходе специальной военной операции

Юнармейцы Махачкалы поддержали российских военнослужащих, выполняющих задачи в ходе специальной военной операции

Юнармейцы Дагестана отправили российским военнослужащим уже тысячи посланий. Ребята пишут о мужестве, стойкости, отваге, желают бойцам поскорее отстоять мир и вернуться домой живыми и здоровыми.

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