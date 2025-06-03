Депутат Лантратова призвала увеличить маткапитал за рождение первенца до 24 лет

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова направила обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением увеличить сумму материнского капитала еще на один миллион рублей при рождении первого ребенка до достижения женщиной 24 лет.