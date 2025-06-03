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Депутат Лантратова призвала увеличить маткапитал за рождение первенца до 24 лет

Депутат Лантратова призвала увеличить маткапитал за рождение первенца до 24 лет

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова направила обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением увеличить сумму материнского капитала еще на один миллион рублей при рождении первого ребенка до достижения женщиной 24 лет.

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