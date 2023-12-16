Диаспоры танцуют на русской ёлке. Все работает согласно многонациональной повесточке. Праздник или политкорректный абсурд?

Lora Некрасова

Зачем так всё политизировать и возводить к абсурдным замыслам. Ничего плохого в том, что на ёлке висят картинки с изображением нарядных, весёлых, танцующих людей разных национальностей, нет. Зачем делать из этого трагедию. Ведь Новый год и ёлка, это весёлое, радостное действо. А если так придираться и искать волосы в супе, тогда и щелкунчика нельзя под ёлку ставить, ведь это символ из недружественной страны. Я считаю, что кто-то этой публикацией специально делает вброс, чтобы создать между нами вражду и конфликты с властью.