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Диаспоры танцуют на русской ёлке. Все работает согласно многонациональной повесточке. Праздник или политкорректный абсурд?

Диаспоры танцуют на русской ёлке. Все работает согласно многонациональной повесточке. Праздник или политкорректный абсурд?

Праздничная Инициатива с Политическим Подтекстом Мэрия города Владимира предприняла шаг к демонстрации многонационального характера города, организовав украшение ёлки изображениями танцующих представителей различных диаспор.

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Комментарии
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Lora Некрасова
Зачем так всё политизировать и возводить к абсурдным замыслам. Ничего плохого в том, что на ёлке висят картинки с изображением нарядных, весёлых, танцующих людей разных национальностей, нет. Зачем делать из этого трагедию. Ведь Новый год и ёлка, это весёлое, радостное действо. А если так придираться  и искать волосы в супе, тогда и щелкунчика нельзя под ёлку ставить, ведь это символ из недружественной страны. Я считаю, что кто-то этой публикацией специально делает вброс, чтобы создать между нами вражду и конфликты с властью.
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7 час.
Fvolodya55 Федоров
Бухгалтер передает свое наследие сыну? Сын бухгалтера состоит в какой-либо повинности? И т.д.
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7 час.
Вадим Кузнецов
Где в РФ казаки состоят в какой-то повинности? Каст у нас, кажется, еще нет. А где у нас в Конституции хоть полслова про сословия? А если это самодеятельность - то здесь статус тот же, что у коллекционеров фантиков. Или ролевиков.
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6 час.

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