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В Госдуме предложили увеличить выплаты по ОСАГО

В Госдуме предложили увеличить выплаты по ОСАГО

Законопроект, предусматривающий увеличение лимита страховых выплат по ОСАГО подготовили в Госдуме. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), пишут "Известия".

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