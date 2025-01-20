В Госдуме предложили увеличить выплаты по ОСАГО

Законопроект, предусматривающий увеличение лимита страховых выплат по ОСАГО подготовили в Госдуме. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), пишут "Известия".