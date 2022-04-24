Экс-президент Трамп назвал правление президента Байдена разрушительным для страны, его рукопожатие с пустотой «движением США в ад»

Правление президента Джо Байдена разрушает страну, президент Байден абсолютно не понимает, что сейчас происходит в реальности, пожимает руку невидимке, ходит растерянно, его победа на выборах спорная, никогда ничего подобного еще не было, страна следует в ад.
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