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Царьград

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Власти США пока не могут решить судьбу пережившей смертную казнь Кристы Пайк

Власти США пока не могут решить судьбу пережившей смертную казнь Кристы Пайк

Криста Пайк выжила после смертельной инъекции, но теперь перед американскими властями встал беспрецедентный правовой вопрос.

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