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Царьград

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Кардиолог Маршинцева раскрыла неочевидные признаки инфаркта

Кардиолог Маршинцева раскрыла неочевидные признаки инфаркта

Врач-кардиолог назвала признаки, которые могут свидетельствовать об инфаркте.Признаками инфаркта и проблем с сердцем могут быть такие неочевидные симптомы, как онемение пальцев и зубная боль.

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