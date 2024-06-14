В МАИ спроектировали первый БПЛА с возможностью быстрой водородной заправки

Специалисты лаборатории №2 Передовой инженерной школы Московского авиационного института (ПИШ МАИ) спроектировали беспилотный летательный аппарат самолетного типа с использованием водородной гибридной энергоустановки.
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