В ДТП под Ростовом погибли четыре человека, еще 15 пострадали

Вчера произошло серьезное ДТП с участием микроавтобуса под Ростовом-на-Дону, сообщают “Известия”. По данным МЧС России, в результате происшествия погибло четыре человека, еще 15 получили различные травмы.
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