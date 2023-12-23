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В ДТП под Ростовом погибли четыре человека, еще 15 пострадали

В ДТП под Ростовом погибли четыре человека, еще 15 пострадали

Вчера произошло серьезное ДТП с участием микроавтобуса под Ростовом-на-Дону, сообщают “Известия”. По данным МЧС России, в результате происшествия погибло четыре человека, еще 15 получили различные травмы.

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