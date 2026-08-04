Эстонские власти повторно вынесли ультиматум местной православной церкви

Артур КОНДРАТЕНКО Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ) вновь выставили ультиматум – полгода на полный обрыв связей с Московским патриархатом и избрание нового митрополита взамен высланного из страны владыки Евгения.
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