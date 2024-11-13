Салливан: Байден не знает, какой курс по Украине выберет Трамп

Представитель Белого дома Джейк Салливан проинформировал о том, что лидеру Соединённых Штатов Америки Джозефу Байдену не известно, как именно победитель президентской гонки Дональд Трамп будет действовать в разрезе бушующего на украинской территории противостояния.
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