Байден снова позволил себе оскорбить Владимира Путина

Американский лидер Джо Байден в очередной раз оскорбил президента России Владимира Путина. Так, в ходе выступления перед избирателями в Северной Каролине Байден заявил, что доходы от повышения налогов для богатых в стране будут направлены в помощь Украине.
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