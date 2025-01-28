В «золотой сотне» Москвы не осталось жилья в аренду меньше ₽1 млн в месяц

Для сравнения, год назад такое предложение составляло почти треть из топ-100 самых дорогих квартир в аренду в Москве В Москве по итогам 2024 года в «золотой сотне» арендных квартир впервые не осталось лотов дешевле 1 млн руб.
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