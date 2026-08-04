🚰 Керчь частично останется без воды на три дня Из-за проведения неотложных работ на магистральном водопроводе водоснабжение ограничат с 1:00 5 августа до 18:00 7 августа, сообщили в администрации города.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🚰 Керчь частично останется без воды на три дня Из-за проведения неотложных работ на магистральном водопроводе водоснабжение ограничат с 1:00 5 августа до 18:00 7 августа, сообщили в администрации города.