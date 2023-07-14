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В Управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу состоялось расширенное заседание Коллегии

В Управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу под председательством начальника Управления генерал-лейтенанта полиции Евгения Евгеньевича Стасишина состоялось расширенное заседание коллегии УТ МВД России по СЗФО.

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