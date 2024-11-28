У иноагента Макаревича в России насчитывается около 70 объектов недвижимости

По его словам, у музыканта очень много недвижимости. Бородин возмутился тем, как можно давать человеку возможность в России зарабатывать деньги, если в государствах НАТО он дискредитирует курс нашей страны, президента и все, что связано с СВО, сообщает NEWS.
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