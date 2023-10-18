Екатерина Малиновская назначена ректором Верхневолжского ГАУ в Иванове

На протяжении последних лет она руководила вузом в статусе врио.Минобрнауки России сообщило о назначении ректором Верхневолжского государственного агробиотехнологического университета (ВГАУ) Екатерины Малиновской.
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