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Екатерина Малиновская назначена ректором Верхневолжского ГАУ в Иванове

Екатерина Малиновская назначена ректором Верхневолжского ГАУ в Иванове

На протяжении последних лет она руководила вузом в статусе врио.Минобрнауки России сообщило о назначении ректором Верхневолжского государственного агробиотехнологического университета (ВГАУ) Екатерины Малиновской.

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