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Тарпищев не видит повода для беспокойства из-за проигрыша Касаткиной 102-й ракетке мира

Тарпищев не видит повода для беспокойства из-за проигрыша Касаткиной 102-й ракетке мира

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что не видит повода для беспокойства из-за проигрыша Дарьи Касаткиной в первом круге турнира в Аделаиде, так как теннисистка готовится к выступлению на Открытом чемпионате Австралии.

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