Тарпищев не видит повода для беспокойства из-за проигрыша Касаткиной 102-й ракетке мира

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что не видит повода для беспокойства из-за проигрыша Дарьи Касаткиной в первом круге турнира в Аделаиде, так как теннисистка готовится к выступлению на Открытом чемпионате Австралии.