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Что такое мандала и как правильно её рисовать

Что такое мандала и как правильно её рисовать

Что такое мандала и как правильно её рисовать Юлия ПономареваВедический астролог Светлана Кройцер разъясняет, что мандала — это не просто круг, это священный символ, олицетворяющий целостность и гармонию.

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