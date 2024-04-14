Что такое мандала и как правильно её рисовать Юлия ПономареваВедический астролог Светлана Кройцер разъясняет, что мандала — это не просто круг, это священный символ, олицетворяющий целостность и гармонию.
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