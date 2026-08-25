Владимир ЭШТРЕКОВ: Если «Зенит» проиграет ещё и «Факелу», чемпионат надо будет уже заканчивать

Глушенков против «Спартака» растворился - где был тот нападающий, который раньше всех громил? «Красно-белые» всё перекусили и перекрыли Собеседник «Спорт уик-энда» - экс-нападающий московских «Спартака», «Динамо» и «Локомотива», бывший главный тренер «железнодорожников» Владимир Эштреков.