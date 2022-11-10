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На Заполярных полигонах Северного флота огневая подготовка военнослужащих, призванных из запаса, проводится днём и ночью

На Заполярных полигонах Северного флота огневая подготовка военнослужащих, призванных из запаса, проводится днём и ночью

На практических занятиях особое внимание уделяется восстановлению навыков в стрельбе из различных видов вооружения, полученных в ходе предыдущих этапов военной службы, с учетом времени суток и метеоусловий.

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