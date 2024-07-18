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Ким Чен Ын выразил солидарность властей и народа КНДР с СВО

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе переговоров с заместителем министра обороны России Алексеем Криворучко в Пхеньяне выразил сильную поддержку и твердую солидарность властей и народа КНДР со спецоперацией на Украине.

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