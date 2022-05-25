Днепропетровский «губернатор»: Ракетными ударами промышленному предприятию Кривого Рога были нанесены серьёзные разрушения

Ставленник киевского режима в Днепропетровской области Валентин Резниченко сообщил о нанесении ракетных ударов по объекту в Кривом Роге, а также в южных районах области.
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