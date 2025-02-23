Креативный отец превратил старую садовую «башню» в миниатюрный кукольный домик

Тайные убежища, построенные на деревьях, — мечта каждого ребенка и даже взрослого. Но что делать, если во дворе нет подходящих деревьев? Учитывая изобретательность людей, неудивительно, что даже в такой ситуации встречаются оригиналы, которые найдут выход из положения.