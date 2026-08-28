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Москвичи поддержали сохранение памятника Пушкину на Тверском бульваре в ходе тестового голосования

В Москве прошло тестовое голосование, в ходе которого жители города выразили мнение о сохранении памятника Александру Пушкину на прежнем месте на Тверском бульваре.

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