Москвичи поддержали сохранение памятника Пушкину на Тверском бульваре в ходе тестового голосования

В Москве прошло тестовое голосование, в ходе которого жители города выразили мнение о сохранении памятника Александру Пушкину на прежнем месте на Тверском бульваре.
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