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Каждый третий житель Владивостока ненавидел 1 сентября

Каждый третий житель Владивостока ненавидел 1 сентября

День знаний оказался далеко не любимым праздником для многих жителей Владивостока. Каждый третий горожанин признался, что в школьные годы скорее не любил или откровенно ненавидел 1 сентября, показал опрос SuperJob, сообщает PRIMPRESS.

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