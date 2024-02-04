В Москве пройдет оперный фестиваль композиторов-женщин «Приглушенные голоса»

В Московском международном Доме музыки 7 февраля состоится открытие фестиваля современной оперы «Приглушённые голоса», который станет первым международным проектом, посвященным поддержке и признанию женского вклада в классическую музыку.
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