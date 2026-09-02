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"Выберу. ру": каждый третий россиянин рассказал об эксперте по кешбэку в семье

"Выберу. ру": каждый третий россиянин рассказал об эксперте по кешбэку в семье

Россияне все чаще превращают поиск максимального кешбэка в совместное семейное занятие: в каждой второй семье заранее обсуждают, какой картой выгоднее оплатить покупку, а каждый третий признается, что дома существует свой «эксперт по кешбэку».

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