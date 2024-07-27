Как аммиачная селитра поможет повысить урожайность моркови: научные рекомендации Юлия ЧелкановаВ мире сельского хозяйства недавно появился новый прорывный метод, который обещает значительно увеличить урожайность моркови до рекордных показателей.
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