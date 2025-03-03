Гороскоп на 3 марта

3 мартаОвныВесна стартует с мощного импульса – вам хочется действовать и достигать целей. Главное – не распыляться на сто задач, выберите самое главное, и вперёд!ТельцыУделите время себе: впереди месяц размышлений и пересмотра ценностей.
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