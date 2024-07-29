Пенсионерам рассказали, кто неожиданно получит прибавку в августе и январе

Например, ежемесячную доплату за уход В августе ожидается еще одна доплата к пенсиям определенным категориям граждан, рассказала "Прайму" доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им.
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