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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Пенсионерам рассказали, кто неожиданно получит прибавку в августе и январе

Пенсионерам рассказали, кто неожиданно получит прибавку в августе и январе

Например, ежемесячную доплату за уход В августе ожидается еще одна доплата к пенсиям определенным категориям граждан, рассказала "Прайму" доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им.

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