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Лефортовский суд Москвы взыскал с мошенников Долиной 114 млн рублей

Лефортовский суд Москвы взыскал с мошенников Долиной 114 млн рублей

Суд взыскал с мошенников, обманувших Ларису Долину, более 114 млн рублей. Преступники получили сроки от 4 до 7,3 лет колонии за махинации с недвижимостью певицы.

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