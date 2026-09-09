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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о Слуцком в медийной сборной: «Человек даже в футбол не играл, его везде раскусили. Кто его тянет, елки-палки? В Европе не рассказывайте – засмеют»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о сборной медиафутбола, тренером которой был назначен Леонид Слуцкий.

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