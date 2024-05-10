Хуан-Пабло Монтойя о Хэмилтоне и Леклере в «Феррари»: «Нас ждет столкновение двух личностей, людей с разным характером»

Монтойя поделился ожиданиями от перехода Хэмилтона в «Феррари». Бывший пилот «Формулы-1» считает, что одним из наиболее интересных аспектов будет соперничество Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера внутри «Феррари»: «Честно говоря, будет очень любопытно посмотреть на то, насколько гладко все пройдет в «Феррари», когда за рулем их болидов окажутся Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер.