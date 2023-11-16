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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Николай Голдобин: «Воробьев хвалил меня. Говорил, что я лучший в КХЛ, когда в форме и хочу играть. Спасибо ему за мотивацию»

«Помню из последнего, что Илья Петрович Воробьев хвалил меня всегда. Говорил мне, что я лучший в лиге, когда в форме и когда хочу играть.

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