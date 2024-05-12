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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кайри Ирвинг: «Хочу, чтобы следующее поколение увидело в баскетболе культурное пространство, а не только бизнес»

«Не думаю, что мне нужно доказывать что-то на площадке. Речь идет больше о точке зрения на баскетбол.

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