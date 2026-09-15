Отец Черышева: «Будет ли Денис продолжать карьеру или решит завершить ее? Честно говоря, не знаю»

Дмитрий Черышев, отец бывшего полузащитника сборной России Дениса Черышева, высказался о будущем своего сына.
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